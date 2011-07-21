"Легендарна тачанка" руйнується прискореними темпами

Депутати Херсонської облради просять Верховну Раду і Кабінет міністрів допомогти у відновленні каховської «Легендарної тачанки».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати прийняли сьогодні на черговій сесії облради.

Зокрема, у документі зазначається, що депутати «занепокоєні руйнуванням монумента «Легендарна тачанка», який має не лише патріотичну, історичну, а й туристичну цінність», тому звертаються до ВР і Кабміну «з надією на сприяння у відновленні цього відомого пам`ятника культури Таврійського краю».

У зверненні депутати облради висловлюють подяку фракції комуністів у Верховній Раді за ініціацію виділення цільових коштів з держбюджету у попередні роки, проте їх і добродійних внесків не вистачило для проведення капітального ремонту споруди.

Депутати розраховують, що Верховна Рада і Кабмін «також переймуться даною проблемою і нададуть дієву допомогу для відновлення монумента «Легендарна тачанка».

«Ми зобов`язані захистити нашу Тачанку від руйнування, вандалів і стихійних природних явищ», - наголошується у зверненні.

Водночас у документі не зазначається, про яку суму йдеться.

Як повідомлялося, у 2006-2007 роках фірма «Будмайстер» вже намагалася провести косметичний ремонт монумента, проте не зумівши освоїти 600 тис. грн., повернула значну їх частину до бюджету Каховки. Відтоді розкритий під час зазначеного ремонту порожнистий бронзовий пам`ятник почав прискореними темпами руйнуватися.

*** Легендарна тачанка - монумент, споруджений на честь 50-річчя Жовтневої соціалістичної революції, присвячений боям на Каховському плацдармі в роки Громадянської війни.

Розташований в Херсонській області України, в місті Каховка. Монумент також називається «Пам`ятник тачанці», оскільки за часів Громадянської війни в СРСР тачанка широко використовувалася у кінних військах Червоної Армії.

У липні-серпні 1967 року готовий пам`ятник в розібраному вигляді було доставлено з Ленінграду до Каховки. Важив бронзовий монумент понад 60 тонн. Відкрили пам`ятник 27 жовтня 1967 року.