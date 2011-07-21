Середній розмір хабаря в Одесі зріс майже вдвічі

В Одесі середня сума хабарів посадовцям органів державної влади і місцевого самоврядування зросла впродовж року майже в 2 рази – з 26 тис. грн. до 48 тис. 710 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Відділу протидії хабарництву ГУМВС України в Одеській області Ігор ФОРНАЛЬЧУК.

За його словами, «до кримінальної відповідальності зараз притягуються за задокументованими фактами 97 корупціонерів, зокрема, 54 чиновники органів влади і 43 посадових особи, які представляють контролюючі органи».

Всього з початку року виявлено 217 фактів корупційних діянь, загальна сума зафіксованих хабарів становила 3 млн. 409 тис. грн. Причому, зазначив І.ФОРНАЛЬЧУК, «спостерігається різке збільшення фактів корупції в місцевих вишах – нами задокументовано 44 таких факти».

Звертаючись через ЗМІ до одеситів, І.ФОРНАЛЬЧУК закликав їх сміливіше протидіяти корупціонерам, зазначивши, що, згідно зі ст. 319 Кримінального кодексу України, із заявника знімається відповідальність за те, що він давав хабар у випадках здирництва з боку посадовців. «Це стосується всіх - від підприємця до старости в університеті», - наголосив офіцер міліції.