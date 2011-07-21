У Луценка взяли кров

У екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА було проведено забір крові, яку відправлено на дослідження до провідної клініко-діагностичної лабораторії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі у зв‘язках із засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби України.

«Керівництво Київського слідчого ізолятора повідомляє, що сьогодні, 21 липня, у Ю.ЛУЦЕНКА було проведено забір крові, яку відправлено на дослідження до провідної клініко-діагностичної лабораторії», - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Державна пенітенціарна служба зазначає, що проведення додаткового клініко-лабораторного обстеження Ю.ЛУЦЕНКА з метою уточнення стану його здоров’я було заплановано згідно з рекомендаціями фахівців Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та на виконання рішення Печерського районного суду Києва.

У відомстві також підкреслюють, що стан здоров‘я Ю.ЛУЦЕНКА перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників Київського СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня у Печерському суді Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів щодо стану свого здоров’я, зазначив: «Підтверджені всі попередні діагнози, а також заявлено про ймовірність наявності гепатиту».

Пізніше того ж дня Державна пенітенціарна служба України заявила, що офіційно такої інформації не має.