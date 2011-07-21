У Луцьку відзначили День визволення від фашистів

У Луцьку відзначили День визволення Волинської області від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди на меморіальному комплексі «Вічна Слава» відбулась панахида та покладання квітів.

Участь в заході взяв міський голова Луцька Микола РОМАНЮК, а також представники обласної влади, громадських організацій, ветерани, лучани.

«У ці дні минає 67 років з дня визволення Волинського краю від фашистських загарбників. За період із 41-го до 44-го року на Волині були знищені цілі поселення, вбито і закатовано десятки тисяч безневинних людей. Лише у Луцьку 1942 року вбито майже 20 тисяч мешканців, зігнаних перед цим у гетто. На території області фашисти створили 3 концентраційні табори смерті, у яких загинуло 49 тисяч військовополонених», - зазначив міський голова.

«Сьогодні ми схиляємо голови перед славою усіх фронтовиків, які зі зброєю у руках боронили нашу землю, наближаючи тим самим день свободи і незалежності України», - зазначив М.РОМАНЮК і запросив вшанувати пам’ять полеглих хвилиною мовчання. Потому присутні поклали квіти до Вічного вогню.