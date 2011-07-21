Археологи знайшли стратегічну піч XVII століття

У місті Новгород-Сіверському археологи знайшли першу на Чернігівщині піч для виробництва селітри періоду кінця XVII початку XVIII століть.

Як повідомили УНІАН в Управлінні культури, туризму та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, розкопали знахідку учасники спільної експедиції Інституту археології НАН України та Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.

За інформацією наукового консультанта експедиції Олени ЧЕРНЕНКО, унікальну піч для виробництва селітри було виявлено на території ремісничої зони міста Новгород-Сіверського.

О.ЧЕРНЕНКО зауважила, що селітра у 17-18 століттях була стратегічно важливою сировиною, оскільки використовувалась для виробництва пороху. Знайдена піч, заглиблена на три метри підземною конструкцією, завдовжки близько 8 м. Свого часу вона складалася з камери-топки та входу, перекритого навісом. Великий казан для варки селітри встановлювався зверху. У знайденій споруді підземна частина збереглася повністю.

"Це досить цікава та рідкісна знахідка, адже такі печі для виробництва селітри відомі археологам на Переяславщині, Полтавщині та Слобожанщині. На півночі України цю споруду знайдено вперше", - сказала О.ЧЕРНЕНКО.