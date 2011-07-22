Одеситка намагалася отримати борг

Співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України припинили протиправну діяльність 39-річного судді одного із районних судів Одеси та його 37-річного спільника, які вимагали та одержали хабар.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що до судді звернулась місцева жителька з позовною заявою про стягнення з відповідача заборгованих грошових коштів і накладення арешту на його майно. Суддя погодився розглянути позов, але за прийняття позитивного рішення зажадав отримати незаконну винагороду у розмірі 5 тис. доларів, які необхідно було передати через його довірену особу.

У результаті спільної спецоперації співробітники СБУ та Генпрокуратури затримали посередника під час одержання ним усієї суми хабара. Цього ж дня відповідні слідчі дії були здійснені і щодо судді.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою стосовно судді порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України, стосовно його спільника - за фактом пособництва у вимаганні та одержанні хабара за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.