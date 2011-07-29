Янукович: власник шахти компенсує втрати постраждалим

Окрім передбаченої законом матеріальної допомоги від держави постраждалі унаслідок аварії на шахті «Суходільска-Східна» отримають компенсації від власників шахти – компанії «Метінвест».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні після засідання Урядової комісії на шахті «Суходільська-Східна» у Луганській області.

Також він зустрівся з рідними загиблих унаслідок аварії на копальні.

Президент висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих. «Ми зробимо все, щоб допомогти пережити це горе», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в м. Суходольську Краснодонського району на шахті «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався вибух. У аварійній ділянці шахти перебували 28 гірників. Станом на 13.00 17 гірників загинули, двоє госпіталізовані з опіками й травмами різного ступеня тяжкості. Доля дев’яти гірників невідома.

Група компаній «Метінвест» володіє ПАТ «Краснодонвугілля». Ринат АХМЕТОВ є президентом компанії СКМ, яка володіє міжнародною вертикально інтегрованою гірничо-металургійною ГК «Метінвест».