Знавці обрали 10 найкрасивіших жінок в історії кіно (фото)

Експерти відповіли на питання "Хто є найкрасивішою жінкою світового кінематографа?" Знавці кіно оцінювали красу і шарм акторок в окремо взятій ролі в одному фільмі.

Відповідно до рейтингу, на першій сходинці опинилась Одрі Хепберн, яка зіграла роль Голлі Голайтлі у фільмі "Сніданок у Тіффані".

1. Одрі Хепберн (Audrey Hepburn) - "Сніданок у Тіффані" (Breakfast at Tiffany`s), 1961

2. Олівія Ньютон-Джон (Olivia Newton-John) - "Бріолін" (Grease), 1978

3. Меган Фокс (Megan Fox) - "Трансформери" (Transformers), 2007

4. Грейс Келлі (Grace Patricia Kelly) - "Рівно опівдні" (High Noon), 1954

5. Мерилін Монро (Marilyn Monroe) - "Автобусна зупинка" (Bus Stop), 1956

6. Чжан Цзиї - "2046", 2004

7. Дженніфер Лопес (Jennifer Lynn Lopez) - "Поза зором" (Out of Sight), 1998

8. Бетт Девіс (Bette Davis) - "Все про Єву" (All About Eve), 1950

9. Джулія Робертс (Julia Roberts) - "Красуня" (Pretty Woman), 1990

10. Керрі Фішер (Carrie Fisher) - "Повернення Джедая" (Return of the Jedi), 1983

ТСН