Які вузи вибрали відмінники

15:52, 11 серпня 2011
Суспільство
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Дослідила «Опора»

Громадянська мережа «Опора» визначила п’ять найбільш популярних серед абітурієнтів-відмінників вищих навчальних закладів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга АЙВАЗОВСЬКА. За її словами, на першому місці за популярністю серед абітурієнтів, що отримали 200-бальний результат зовнішнього незалежного оцінювання, посідає Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, куди подано 644 заяви.

О.АЙВАЗОВСЬКА зазначила, що на другому місці в цьому рейтингу – НУ Києво-Могилянська академія” (512 заяв), на третьому - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (381 заява), на четвертому - Львівський національний університет ім.І.Франка (357 заяв), на п’ятому - КНЕУ ім. В.Гетьмана (252 заяви).

О.АЙВАЗОВСЬКА також оприлюднила рейтинг вищих навчальних закладів, що користуються попитом в учасників вступної кампанії, які з різних причин не складають тестування, а мають право бути оціненими під час традиційного іспиту. За її словами, на першому місці - Бердянський університет менеджменту і бізнесу (498 заяв), далі - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (422 заяви), Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова (345 заяв), Криворізький технічний університет (325 заяв), Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини (263 заяви).

 

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