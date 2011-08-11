Акімова: гривні нічого не загрожує

В Україні сьогодні відсутні чинники, здатні істотно вплинути на стабільність курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина АКІМОВА.

"Драматичних чинників, які б вплинули на курс гривні, зараз немає", - сказала вона.

У зв`язку з цим І.АКІМОВА повідомила, що платіжний баланс України позитивний, валютні резерви становлять більш як 37 млрд. доларів, а обсяг депозитів у національній валюті збільшується.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що жодних підстав для змін курсів на валютному ринку України немає. Про це він сказав 10 серпня на брифінгу.

«У нас є всі підстави вважати і розраховувати на той курс, який ми заклали в 2011 році. Тобто, на стабільність курсу. У нас позитивне сальдо платіжного балансу, достатньо валютних резервів, і тому зараз в даній ситуації немає жодних підстав для зниження курсу (гривні) або для зміцнення», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, за інформацією експертів, Національний банк України на даний момент здатний утримати валютний курс на звичному рівні - близько 8 грн./дол.

Все залежатиме від того, наскільки сильними будуть фінансові катаклізми на світових ринках, а також від бажання внутрішніх і зовнішніх інвесторів України залишатися в гривні.