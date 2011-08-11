Шахрай зібрав гроші на... котеджне містечко

Проти жителя Івано-Франківської області порушено кримінальну справу за фактом привласнення понад 1 мільйона гривень, призначених на будівництво котеджів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Івано-Франківській області, за матеріалами підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС в області порушено кримінальну справу щодо приватного підприємця, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Як встановлено перевіркою, у березні 2009 року декілька громадян виявили бажання побудувати житлові будинки котеджного типу у селищі Ворохта Яремчанської міськради.

Невдовзі вони знайшли людину, котра взялася втілити їхні плани. Приватний підприємець окреслив їм строки зведення котеджів, тож будівельні роботи почалися негайно. Згідно з досягнутою домовленістю замовників влаштовувала вартість послуг підрядника, натомість 43-річний підприємець був задоволений масштабним замовленням. На будівництво об’єктів йому передали майже півмільйона доларів.

Підрядник всупереч своїм обіцянкам не виготовив необхідних документів і дозволу на проведення земельних та будівельних робіт «виганяв» стіни семи будинків. На цьому робота зупинилася. У людей виникли сумніви в добропорядності підрядника. За їхніми підрахунками, щонайменше 1 мільйон триста тисяч гривень чоловік використав не на будівництво об’єктів, а привласнив для своїх потреб.

Слідство зараз з’ясовує куди саме приватний підприємець спрямував чужі кошти. Проти жителя Івано-Франківської області порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство в особливо великих розмірах»).