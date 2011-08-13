Голова Світового банку бачить нові небезпеки для світової економіки

Євросоюз зробив недостатньо?

Голова Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК передбачає нові небезпеки для світової економіки. Як передає Радіо «Свобода», в інтерв`ю газеті The Weekend Australian Р.ЗЕЛЛІК розцінив європейську боргову кризу як більш небезпечну, ніж проблеми американської економіки, що спонукали агентство Standard&Poor’s знизити минулого тижня кредитний рейтинг США. На думку Р.ЗЕЛЛІКА, Євросоюз зробив недостатньо для подолання боргової кризи. Напередодні уряд Італії затвердив план різкого скорочення бюджетних витрат – відповідно до вимог Європейського Центробанку. Сповзання до дефолту Греції, Португалії, Італії та Іспанії загрожує стабільності єдиної європейської валюти – євро.

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