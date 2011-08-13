Рух на Південному березі Криму паралізовано через аварію бензовозу
15:42, 13 серпня 2011Суспільство
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Утворився затор на кілька кілометрів
Аварія бензовозу в районі селищі Малий Маяк паралізувала сьогодні рух на Південному березі Криму, в багатокілометровому заторі стоять тисячі автомобілів.
Про це УНІАН по телефону повідомив пасажир однієї з машин, яка застрягла на дорозі Сімферополь-Ялта.
"Перекинувся бензовоз. Стоїмо у величезному заторі вже більш як 1,5 години", - сказав співбесідник агентства.
За даними кримських ЗМІ, водія машини доставлено до лікарні.
Обставини дорожньої аварії з`ясовуються.
Агентство не має в своєму розпорядженні коментарю МНС і ДАІ Криму, оскільки телефони прес-служб у суботу не відповідають.
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