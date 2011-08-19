У Донецькій області дихати стало на 12% важче

У Донецькій області викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення (без пересувних, тобто без транспортних засобів) за I півріччя поточного року становили, за попередніми даними, 763,5 тис. тонн, що на 12,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

У повідомленні наголошується, що за вказаний період збільшилися шкідливі викиди у вугільній промисловості – на 1,2%, в коксохімічній промисловості – на 5,1%, у металургії – на 7,6%, в електроенергетиці – на 29,4%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції – на 37,2%, у хімічному виробництві – в 1,7 разу.

Статистики наголосили, що понад чверть усіх забруднюючих атмосферу регіону речовин припадає на вугільну промисловість, питома вага металургійного комплексу становила 29% обласних викидів, електроенергетики – 37%.