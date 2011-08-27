Лікар-педіатр ґвалтував дітей у своєму кабінеті

Суд у США засудив лікаря-педіатра Ерла Бредлі до 14-ти довічних термінів, а також ще до 164 років в`язниці за розбещення 103 дітей.

Як повыдомляэ ТСН, Бредлі заарештували в 2009 році в невеликому місті Люіс (штат Делавер).

Спочатку йому ставилося у провину 529 епізодів сексуального насильства над дітьми, однак за підсумками судових слухань вдалося довести причетність Бредлі до 24 злочинів.

Серед доведених епізодів - зґвалтування, примушення дівчаток до орального сексу, а також зйомки на відеокамеру дітей, залучених в статевий акт.

Бредлі ґвалтував дітей у своєму кабінеті. У списку його жертв - 102 дівчинки і один хлопчик. Наймолодшій його жертві було всього два роки.