Лікар-педіатр ґвалтував дітей у своєму кабінеті
12:29, 27 серпня 2011Суспільство
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Наймолодшій жертві було два роки
Суд у США засудив лікаря-педіатра Ерла Бредлі до 14-ти довічних термінів, а також ще до 164 років в`язниці за розбещення 103 дітей.
Як повыдомляэ ТСН, Бредлі заарештували в 2009 році в невеликому місті Люіс (штат Делавер).
Спочатку йому ставилося у провину 529 епізодів сексуального насильства над дітьми, однак за підсумками судових слухань вдалося довести причетність Бредлі до 24 злочинів.
Серед доведених епізодів - зґвалтування, примушення дівчаток до орального сексу, а також зйомки на відеокамеру дітей, залучених в статевий акт.
Бредлі ґвалтував дітей у своєму кабінеті. У списку його жертв - 102 дівчинки і один хлопчик. Наймолодшій його жертві було всього два роки.
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