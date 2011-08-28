Померла Ія Саввіна

У Москві на 76-му році життя померла народна артистка СРСР Ія Саввіна.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт Московського Художнього театру.

"Московський Художній театр глибоко сумує й висловлює свої найщиріші співчуття сім'ї Ії Саввіної, її рідним та друзям, а також усім шанувальникам видатного таланту цієї справді народної артистки", - йдеться в повідомленні.

Актриса театру та кіно, народна артистка СРСР Ія Сергіївна Саввіна народилася 2 березня 1936 року у Воронежі. У 1958 році І.Саввіна закінчила факультет журналістики МГУ.

Її дебют у фільмі Йосипа Хейфіца "Дама з собачкою" за Чеховим відбувся в 1960 році. У 1977 році Олег Єфремов запросив І.Саввіну до МХАТ (із 1989 року - МХАТ імені А.П.Чехова). Паралельно з театром йшла робота в кіно. І.Саввіною зіграно понад 50 різних ролей.

І.Саввіна - народна артистка РРФСР (1976), народна артистка СРСР (1990), лауреат Державних премій СРСР (1983, за роль Наталії Іллівни у фільмі "Приватне життя") і РРФСР (1990, за головну роль у фільмі "Історія Асі Клячіної, яка любила, та заміж не вийшла"), лауреат Вищої театральної премії Москви "Кришталева Турандот" (за кращу жіночу роль театрального сезону 1998/1999 років у виставі МХТ імені А.П.Чехова "Різдвяні мрії").