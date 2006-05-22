До басейну Дніпра потрапила піранья...

На Дніпропетровщині в озері Касянка рибалки за три дні відловили чотири піраньї. Від зубів хижої риби вже постраждали дві людини. Останнім часом із водойми, в яку лише рік тому почала повертатися риба, почали зникати качки та ондатри.

Як передає «5-й канал», озеро Касянка місцеві жителі називають не інакше, як Амазонка. Аномалії там розпочалися два тижні тому. Люди помітили, що ввечері ондатра мігрує з водоймища. Згодом невідома риба встигла напасти на двох рибалок. Це сталося, коли вони перевіряли свої сітки.

Дніпропетровські іхтіологи кажуть, що їм важко в це повірити, тому мають намір відправити на Касянку експедицію. Необхідно дізнатися, скільки там піраній і якщо буде можливість, з’ясувати, як вона потрапила до цієї водойми.

Місцеві мешканці нагадують – Касянка через інші озера сполучається з Дніпром. Що станеться, якщо хижак опиниться в його акваторії, нікому не відомо. Хоча фахівці заспокоюють: українську зиму піранья не переживе.