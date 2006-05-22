У центрі Львова горить житловий будинок

Сьогодні близько 2-ї години ночі на одній з вулиць старовинної частини Львова – вулиці Природній - спалахнула пожежа у підвалі 5-поверхового житлового будинку.

Як поінформував УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, пожежа триває і на даний час.

Фахівцям Міністерства з надзвичайних ситуацій не вдається локалізувати вогонь, оскільки складне планування старовинного будинку, а також безліч перебудов, самовільно проведених мешканцями, не дають доступу пожежникам до епіцентру вогню, де надзвичайно висока температура і сильна задимленість, яка охопила кілька сотень метрів довкола палаючого будинку.

Як поінформував П.ВАСИЛЕНКО, з палаючого будинку евакуйовано всіх мешканців – понад 30 осіб. Потерпілих немає. На місці події працює спеціальна техніка по відсмоктуванню задимленості із спеціальними балонами для подачі повітря рятувальникам, які змушені працювати в даній складній пожежі. Дії рятувальників на місці надзвичайної ситуації координує особисто начальник ГУ МНС у Львівські області Сергій ДМИТРОВСЬКИЙ.

На даний момент загрози прилеглим будинкам немає.