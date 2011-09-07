В «Епіцентрі» заявляють, що у них «маски-шоу»

Представники торгової мережі «Епіцентр» заявляють, що силовики в масках захопили офіс компанії в Києві та проводять виїмку документів.

Зокрема, представник будівельного гіпермаркету повідомив УНІАН: «На Братиславській, 11 люди в масках зі спецпідрозділу зламали двері в двох офісах, побили охоронців, поклали їх на підлогу, увірвалися до офісу і проводять обшуки і виїмки».

На питання, яку структуру представляють силовики, співбесідник агентства відповів: «Начебто СБУ. 99% - що «Альфа». Водночас він сказав, що на чорній формі силовиків «нічого не написано».

«Вони повністю захопили центральний офіс, у якому працює близько 150 чоловік, нікого не впускають і не випускають, позабирали мобільні телефони. О 8.50 десь по 20 чоловік зайшло з центрального і тильного входу. Також чоловік 20 зламали двері, які були під охороною, і увійшли до другого офісу на вулиці Петра Запорожця. Туди приїхала охорона МВС і зараз вони розбираються. А взагалі ходять по кабінетах і все забирають, поводяться зухвало».

Водночас, за словами співбесідника агентства, керівництва компанії на місці подій немає, сам будівельний гіпермаркет продовжує працювати.

У прес-центрі СБУ на даний момент УНІАН не змогли надати інформацію, чи проводяться підрозділами спецслужби якісь дії за зазначеними адресами.