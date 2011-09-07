Зек на прізвисько «Піп» стріляв у заступника начальника колонії

На Сумщині колишній в’язень здійснив замах на заступника начальника колонії

Сумська область. 7 вересня. УНІАН. На Сумщині на першого заступника начальника Шосткінської виправній колонії №66 здійснено замах: у нього близько 20 разів вистрілили з пневматичної зброї.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник сектора зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Андрій КОРЧАКА, на життя першого заступника начальника колонії здійснив замах колишній засуджений на прізвисько «Піп». Чоловік відбував покарання в ШВК-66 за тяжкий злочин: через спадок - житло - він відрубав голову своїй матері й одержав за це покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років. Звільнившись і вийшовши за КПП, «Піп» поїхав не до себе на батьківщину до Луганської області, а до Шостки, де й напав на одного з керівників колонії.

З травмами потерпілого госпіталізували до Шосткінської міської лікарні. Зараз його здоров`ю нічого не загрожує. Незважаючи на тяжкий стан, доставлений до лікарні підполковник зміг назвати підозрюваного в нападі. В даний час зловмисника затримано.