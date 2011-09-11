Міліція виставила «макіївським терористам» рахунок - 13 тисяч за бензин

Повна версія макіївських терактів у викладі заступника голови Центрально-міського суду Дмитра Єрьоміна виглядає так. Ініціатором, натхненником і організатором терактів був Дмитро Онуфрак. Того, у свою чергу, надихнув Джеремі Айронс у ролі терориста-підривника Саймона Грубера у третій частині «Міцного горішка». Диск із фільмом вилучили під час обшуку і долучили до справи як речовий доказ, повідомляє ZN.UA.

Вибуховий пристрій зібрано з підручних матеріалів за інструкціями, завантаженими з Інтернету. На комп`ютері Дмитра Онуфрака виявлено книги «Як підірвати рідну школу», «Терор у Росії» тощо. Як компоненти вибухівки використано нешкідливі речовини: аміачну селітру, гидроперит, сухе пальне і засіб для зняття лаку «Нігтик», китайський будильник в ролі годинникового механізму однієї бомби і бікфордів шнур в ролі бікфордового шнура для другого пристрою.

Як повідомлялося, 15 лютого Дмитро Онуфрак і Антон Волошин були затримані за гарячим слідом після нападу на таксиста. Проте на допитах з`ясувалося, що кандидати у терористи підривати не вміють, і про техніку підривної справи не мають ані найменшого уявлення. Однак при цьому Антон Волошин продовжував наполягати, що виконавцем теракту був саме він.

Центрально-міський суд Макіївки, відхиливши аргументи захисту, засудив обвинувачених рівно настільки, наскільки просив обвинувач: Дмитру Онуфраку — 15 років, а Антону Волошину — вісім. Окрім того, засуджених зобов`язали відшкодувати збиток, нанесений будівлі «Макіїввугілля» і декільком іншим будівлям — всього на 373 тис. грн. Першого з терористів також зобов`язали виплатити 52 тис. грн таксисту Рафаїлу Садергінову, що став жертвою молодих людей після того, як провалився гешефт з вибухами. Щоправда, терміни всіх цих виплат відсуваються у досить невизначене майбутнє, оскільки Дмитру Онуфраку, крім солідного строку, присудили також повну конфіскацію майна.

При цьому наведені вище суми — це вже результат «редактури» суду. У початковому варіанті «Макіїввугілля» вимагав більше 800 тис. грн, постраждалий таксист — 200 тис. грн.

Більше того, міліція виставила рахунок обвинуваченим — правоохоронці хотіли відшкодувати 13 тис. грн, витрачені на бензин під час проведення оперативно-розшукових заходів у справі про макіївські теракти.