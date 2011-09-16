Бойко назвав ціну російського газу на четвертий квартал

Ціна російського газу для України у четвертому кварталі 2011 року становитиме 398-402 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«Згідно з чинними контрактам ціна буде 398-402 дол. за тисячу кубометрів», - сказав міністр.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, Ю.БОЙКО повідомив, що Україна продовжує переговори з Росією про зміну ціни на газ. «Переговори про ціну з Російською Федерацією проходять», - сказав він.

При цьому міністр не надав детальнішої інформації з цієї теми. Також він повідомив, що є реакція Російської Федерації на останні пропозиції України з питання перегляду ціни газу, проте не уточнив, яка саме.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.