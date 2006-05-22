До кінця тижня в Україні тепло, можливі дощі

23 травня за прогнозами синоптиків на території України утримається мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у західних областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, при грозах можливе посилення вітру до 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на узбережжі морів місцями 18-22°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

24-25 травня мінлива хмарність утримається. В Криму, південних, східних, 24 травня і у більшості центральних областей, а вдень 25 травня в Україні без істотних опадів. На решті території пройдуть дощі, подекуди грози, град, 24 травня вдень на Прикарпатті, 25 травня вночі у північних та центральних областях місцями сильні дощі. Вітер південно-західний, у північній половині 25 травня з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 24 травня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у південних та центральних областях 24 травня місцями 30-32°, 25 травня у західних та північних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°.

26 травня-1 червня буде нестійка погода з короткочасними дощами і грозами (у східних областях та південній частині – місцями). Температура вночі у західних та північних областях 5-11°, на решті території 8-14°; вдень у північній половині 15-21°, на решті території 19-25°; південній частині, східних та центральних областях 26, 31 травня та 1 червня місцями 26-30°.

У м.Києві та столичній області 23 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 23-28°.

24-25 травня мінлива хмарність утримається. 24 травня без істотних опадів, лише на початку ночі та в кінці дня пройде невеликий дощ; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°. 25 травня вночі та вранці часом дощ, місцями сильний, подекуди гроза, вдень без істотних опадів; температура вночі 8-13°, вдень 16-21°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Вдень 26 травня та вночі 27 травня очікуються короткочасні дощі, місцями грози; в решту часу без істотних опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.