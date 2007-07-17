Підрозділи української армії приведено у стан підвищеної готовності

Нормалізується обстановка в районі екологічної катастрофи, що сталася внаслідок сходження з колії цистерн з жовтим фосфором на Львівщині, примусова евакуація населення не проводиться.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України з посиланням на інформацію Генерального штабу Збройних Сил України, підрозділи Західного оперативного командування, 13 армійського корпусу і Повітряного командування «Захід» приведено у стан підвищеної готовності для локалізації катастрофи.

Одразу ж після аварії потяга, що сталася учора ввечері, були підняті по тривозі підрозділи Західного оперативного командування і проведена наймасштабніша підготовка до ліквідації наслідків катастрофи. Також керівництвом Збройних Сил України було прийнято рішення щодо розгортання польового мобільного госпіталю та збільшено кількість ліжок для прийняття постраждалих у Західному регіональному медичному центрі.

У Західному ОК було створено оперативну групу з кризової ситуації, яку очолюють командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Іван СВИДА та командувач Західного ОК генерал-лейтенант Михайло КУЦИН.

Такі ж оперативні групи негайно були створені у Генеральному штабі ЗС України, видах ЗС України, армійських корпусах та Повітряному командуванні “Захід”.

У тісній координації працюють міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, а також міністри охорони здоров’я та з питань надзвичайних ситуацій.

Станом на 9.00 ранку загалом кількість постраждалих від шкідливих викидів становить 20 чоловік. З них 6 фахівців МНС, 2 представники МВС, 2 залізничника і 10 осіб з числа місцевого населення.

Каретами швидкої допомоги всі постраждалі доправлені у військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львів з діагнозом інгаляційне отруєння парами фосфору. Загрози життю постраждалих немає.

За повідомленням штабу оперативної групи, на даний момент з Вінниці до Львова готовий вилетіти спеціальний літак «Віта» Повітряних Сил Збройних Сил України, обладнаний під мобільний госпіталь для надання медичної допомоги постраждалим. Також у готовності негайно виїхати на місце аварії знаходяться фахівці військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга №2005 (всього у складі потяга було 58 вагонів). Цистерни слідували зі станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

В результаті сходження цистерн було пошкоджено 50 м залізничної колії, близько 100 м контактної мережі та три опори. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

О 22.29 понеділока пожежу було ліквідовано.

Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців.