ЄС збирається дозволити генетично модифіковану картоплю в Європі

Єврокомісія збирається схвалити використання генетично модифікованої картоплі для промислового виробництва крохмалю в Європі, повідомив у вівторок інтернет-портал "Єврообзервер".

Виконавча влада ЄС найближчими місяцями дасть офіційний дозвіл на появу на європейському ринку сорту картоплі Amflora з підвищеним вмістом в крохмалі амілопектину, повідомив інтернет-портал з посиланням на представника Єврокомісії Барбару Хелфферіх.

У разі позитивного рішення Еврокомісії Amflora стане першою генетично зміненою рослиною, дозволеною в ЄС після введення з 2001 року мораторію на генетично модифіковану сільськогосподарську продукцію.

У понеділок на засіданні міністрів сільського господарства і рибальства глави Мінсільгоспів 27 країн-членів ЄС розійшлися в думках з приводу дозволу на ринку Євросоюзу генетично модифікованої картоплі.

Одинадцять країн ЄС, включаючи Італію, Австрію, Грецію і Польщу, виступили проти того, щоб сорт картоплі Amflora використовувався в промисловому виробництві, тоді як міністри Великої Британії, Німеччини, Нідерландів і Швеції виступили "за".

За словами Хелфферіх, така картопля "протестована і безпечна" для здоров`я людини і тварин.

В той же час представники "зелених" висловили побоювання у зв`язку з тим, що генетично змінена картопля містить ген, який робить організм стійким до антибіотиків і може розповсюдитися на інші рослини.

Згідно з законами ЄС, у випадку розбіжностей між країнами-членами цієї регіональної організації остаточне рішення залишається за Єврокомісією.

РІА Новости