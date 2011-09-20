Голова НСЖУ Лубченко дасть прес-конференцію в УНІАН

20 вересня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “НСЖУ і утвердження свободи слова в Україні”. Прес-конференція відбудеться за підсумками пленуму Національної спілки журналістів України. Йтиметься про факти тиску державних чиновників на журналістів і протидію цьому з боку Спілки журналістів, про підсумки перевірки Спілки контрольно-ревізійними органами, а також про плани високо посадовців зруйнувати і ліквідувати НСЖУ. В роботі візьме участь голова НСЖУ І.Лубченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.