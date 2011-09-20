Мер подарував журналістці годинник - виявилося, підробка

Одеський міський голова Олексій КОСТУСЄВ подарував журналістці свій годинник.

Як передає кореспондент УНІАН, так мер відреагував на питання журналістки: чи дійсно його наручний годинник марки Frank Muller коштують 17 тис. дол., як писали деякі інтернет-видання.

«Вам це насправді цікаво?», - запитав мер і, одержавши ствердну відповідь, зняв годинник і протягнув їх журналістці, яка поставила питання: «Дарую їх вам».

Разом з тим О.КОСТУСЄВ не відповів, скільки коштує його годинник: «Слухайте, ну все це нісенітниця. Годинників у мене сім, і давайте більше про них не говорити».

Журналістка Світлана ГОРОДІЛОВА, якій раптом дістався годинник з руки мера, заявила після брифінгу колегам, що має намір продати годинник швейцарської марки IWC і виручені кошти передати добродійному фонду. Проте незабаром з`ясувалося, що цей годинник О.КОСТУСЄВА коштує максимум 20 дол.

«Такого наручного годинника в модельному ряду «IWS» просто не існує - це підробка, - сказав один із авторитетних фахівців-оцінювачів годинника, до якого звернулися журналісти після брифінгу. – Придбати таку підробку на ринку «7-й кілометр» можна за 10-20 доларів».

Як повідомлялося, раніше ЗМІ писали, що О.КОСТУСЄВ носить ексклюзивний швейцарський годинник ручної збірки «Extra-Large Franck Muller Long Island Pink Gold 1300SCDTREL» у корпусі з червоного золота 18 карат, використовуючи ремінець зі шкіри алігатора. Згідно з офіційним каталогом, базова модель коштує 17 тис. 550 дол.