Янукович: США готові надати Україні технології для робіт з ураном

США готові надати Україні технології для робіт із низькозбагаченим ураном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що Україна і США вже деякий час ведуть переговори з питань ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерних матеріалів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна має запаси високозбагаченого урану, однак не має технологій, які б дозволили проводити наукові дослідження у ядерній сфері.

"Ці технології має США", – сказав президент України, додавши, що зараз обговорюється можливість постачання в Україну цих американських технологій для наукової роботи із низькозбагаченим ураном в обмін на вивезення з України запасів високозбагаченого урану.

"Сьогодні США готові почати виготовляти для нас це обладнання і поступово починати його поставляти", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на кілька днів залишається у США і продовжить працювати над цими питаннями. За словами президента, планується, зокрема, підписати певні документи, які гарантуватимуть виконання двосторонніх домовленостей.

Також В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що про співпрацю в ядерній галузі йшлося і під час його останньої зустрічі із президентом США Бараком ОБАМОЮ, на якій сторони домовилися досягнути конкретних результатів до Саміту з питань ядерної безпеки, що відбудеться у березні 2012 року в Сеулі.