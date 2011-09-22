Янукович: США готові надати Україні технології для робіт з ураном
Міністр залишиться на кілька днів
США готові надати Україні технології для робіт із низькозбагаченим ураном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Він нагадав, що Україна і США вже деякий час ведуть переговори з питань ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерних матеріалів.
В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна має запаси високозбагаченого урану, однак не має технологій, які б дозволили проводити наукові дослідження у ядерній сфері.
"Ці технології має США", – сказав президент України, додавши, що зараз обговорюється можливість постачання в Україну цих американських технологій для наукової роботи із низькозбагаченим ураном в обмін на вивезення з України запасів високозбагаченого урану.
"Сьогодні США готові почати виготовляти для нас це обладнання і поступово починати його поставляти", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він додав, що міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на кілька днів залишається у США і продовжить працювати над цими питаннями. За словами президента, планується, зокрема, підписати певні документи, які гарантуватимуть виконання двосторонніх домовленостей.
Також В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що про співпрацю в ядерній галузі йшлося і під час його останньої зустрічі із президентом США Бараком ОБАМОЮ, на якій сторони домовилися досягнути конкретних результатів до Саміту з питань ядерної безпеки, що відбудеться у березні 2012 року в Сеулі.