Бойко і Міллер думають, як реалізувати газові домовленості президентів

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сьогодні обговорили конкретні шляхи реалізації домовленостей, досягнутих президентами України та Росії, а також і прем`єр-міністром РФ 24 вересня, у сфері закупівлі і транзиту російського газу.

Як повідомили УНІАН в Міненерго України, переговори відбулися в Москві, в ході робочої зустрічі Ю.БОЙКА і О.МІЛЛЕРА.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в резиденції російського президента "Завидово" відбулися переговори президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА, а також прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА.

За словами Глави Української держави, на них досягнуто істотного прогресу в газових переговорах між Україною і Росією.