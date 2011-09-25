Газпром повідомив у Кремль, що можна змінити ставку транзиту через Україну

Істотного прогресу досягнуто на переговорах Росії та України щодо ставки транзиту газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«За підсумками вчорашніх переговорів президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а також за участі прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА було досягнуто певних домовленостей», - йдеться в повідомленні.

«У розвиток цих домовленостей відбулася зустріч між Олексієм МІЛЛЕРОМ (глава «Газпрому» - УНІАН) і Юрієм БОЙКОМ (міністр енергетики і вугільної промисловості України), в ході якої вони обговорили поточну ситуацію. За її підсумками глава «Газпрому» доповів президентові РФ, що в обговорюваних питаннях ставки транзиту газу на Україну досягнуто істотного прогресу, що дозволяє розраховувати на висновок відповідних домовленостей в інтересах обох сторін», - зазначає прес-служба Кремля.