Конфісковано 400 ноутбуків та три вантажівки

На Сумщині за рішенням суду конфісковані контрабандні ноутбуки загальною вартістю понад 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, в лютому ц.р. поблизу села Нова Гута Середино-Будського району співробітники СБУ затримали три автомобілі, завантажені ноутбуками, які четверо громадян України намагалися вивезти контрабандним шляхом до Росії.

Стосовно організатора та перевізників контрабанди була порушена кримінальна справа. За результатами її розгляду Середино-Будським районним судом Сумської області одного зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (організація замаху на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб), а трьох його спільників – у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 (замах на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Рішенням суду організатору протиправної оборудки призначено покарання у вигляді арешту строком на 6 місяців, а його спільникам - позбавлення волі строком на 3 роки з іспитовим терміном 1 рік.

Згідно з вироком суду предмети контрабанди – 400 ноутбуків провідних брендів загальною вартістю понад 2 млн. грн., а також знаряддя вчинення злочину – вантажні автомобілі – конфісковано у прибуток держави.