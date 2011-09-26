Відбудеться медіа-клуб Міжнародної організації з міграції

29 вересня о 12.00 у конференц-залі готелю Riviera, вул. Сагайдачного, 15, відбудеться медіа-клуб Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Під час заходу буде презентовано результати соціологічного дослідження «Міграція та безпека: українці недооцінюють загрози торгівлі людьми», проведеного компанією GfK Ukraine на замовлення МОМ.

Учасниками медіа-клубу стануть Голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі, керівник Програми протидії торгівлі людьми Представництва МОМ в Україні Рут Крчмар, фахівець компанії GfK Ukraine Інна Волосевич.

Контактна особа – менеджер Представництва МОМ із комунікацій та зв’язків із громадськістю Варвара Жлуктенко (568 50 15, 067 447 97 92, vzhluktenko@iom.int). Акредитація до 28 вересня 2011.