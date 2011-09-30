Міліція ще не вирішила, чи тягне відкушений палець на кримінал

Громадського активіста Михайла ПАЩУКА, який сьогодні на сесії Луганської міської ради відкусив фалангу пальця охоронцеві, доставили до Ленінського райвідділу міліції міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник прес-служби міліції Луганська Валентина КРЕМЕНЧУЦЬКА.

За її словами, зараз М.ПАЩУК дає свідчення, проводиться експертиза. Після цього вирішуватися питання, чи порушувати стосовно нього кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сесії Луганської міської ради стався інцидент за участю громадського активіста М.ПАЩУКА. Відмова депутатів надати йому слово для оголошення резолюції мітингу призвела до того, що він самочинно вийшов на трибуну. Намагання охоронця вивести М.ПАЩУКА з сесійної зали закінчилася тим, що активіст відкусив охоронцю фалангу пальця.