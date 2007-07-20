Тюремний романс. Співачка протистоїть епідемії туберкульозу

11-00, Чернігів. Українська співачка, автор і виконавиця сучасних українських романсів Ольга Богомолець здійснить благодійний концертний тур місцями позбавлення волі. Концертний тур має на меті привернути увагу суспільства до проблеми епідемії туберкульозу у виправних закладах. 20 липня об 11-00 концерт у Чернігівській виправній жіночій колонії. Телефон: 8(050) 98-474-86.

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