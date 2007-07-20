Сільский голова Ожидова, де сталася аварія, просить води і ліків

Мешканці Ожидова, де трапилася фосфорна аварія, не забезпечені достатньою кількістю медичних препаратів. Люди і досі нарікають на відсутність ліків, питної води та несподіване підвищення цін.

У селищі розміщений один амбулаторний пункт, однак люди потребують додаткової допомоги. В єдиному в селі аптечному пункті бракує сорбентів. Сільський голова Ожидова, яка вже не сподівається на допомогу держави, просить підтримки просто в небайдужих людей.

Олександра Шах, сільський голова Ожидова: "Я звертаюся до всіх людей доброї волі. Якщо у вас є змога допомогти населеним пунктам, які постраждали внаслідок цієї аварії... Простою допомогою - мінеральною водою, активованим вугіллям.... Розумієте, нам кажуть: можливо, його треба вживати, можливо, не треба... Я вважаю, що коли люди мають бажання і хочуть прийняти цей препарат - вони його повинні мати..."

5 канал