3 жовтня о 19.00 в Арт-центрі «Я Галерея», Волоська 55/57 відбудеться презентація фотокниги Олександра Чекменьова «DONBASS».

Це книга – збірник фотографій, зроблених протягом останніх десяти років. Ці фото можуть бути символами про шахтарський Донбас. У книзі – гарний міський репортаж донбаських містечок змінює фото відтюнінгованого старого, як світ трактора, яким знімають породу при нелегальній розробці шахт-самокопанок. У цій книзі романтика степу чергується із карткою убогого шахтарському побуту, в депресивних шахтарських містечках.