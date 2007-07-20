Черновецький дозволив киянам ходити без марлевих пов’язок

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким забороняється поблизу Києва перевозити речовини, які можуть становити екологічну небезпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за його словами, таке розпорядження стосується як автомобільного транспорту, так і транспорту Південно-західної залізниці.

Водночас Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що на сьогодні аварія на Львівщині не несе екологічної загрози для киян.

За його словами, він сьогодні зранку з’ясовував усі обставини цієї надзвичайної ситуації. «Тому можу з упевненістю сказати, що можна ходити без марлевих пов’язок», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, мер Києва повідомив, що підписав сьогодні розпорядження, згідно з яким відповідні органи мають інформувати жителів столиці про «поводження так званої фосфорної хмари». «Кияни мають почувати себе за моєю спиною в безпеці», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також наголосив, що столична влада готова надати лікувальні заклади для дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Львівщині.