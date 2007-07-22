Кількість постраждалих у фосфорній аварії росте: вже 192

Вже 192 людей, з них 59 дітей шпиталізовані через аварію поїзда з жовтим фосфором у Львівській області. Усім їм ставлять попередній діагноз - інгаляційне отруєння парами фосфору.

Зокрема, 177 з них перебувають на лікуванні у Львові. У реанімації знаходяться 2 рятувальників. Їх стан середньої тяжкості. За словами начальника Військово-медичного клінічного центру постраждалим окрім лікування не вистачає психологічної допомоги.

Сергій Петрук, начальник Військово-медичного клінічного центру в Західному регіоні: "Це один із недоліків організації нашої допомоги - це те, що не працює система психотерапевтичної допомоги. І тому люди, які мають проблеми із станом здоров`я, які чутливі до психологічного стресу, вони погіршують свій стан, тому їм потрібно надавати допомогу. Тривати це буде деякий час."

5 канал