У Сарнах засідає спецкомісія: місту загрожує 250-кілограмова бомба

У Сарнах Рівненської області проходить засідання спеціальної комісії щодо пошуку шляхів знешкодження 250-кілограмової німецької бомби часів Другої світової війни, яку напередодні виявили у центрі міста, на вулиці Ярослава Мудрого.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру пропаганди Управління МНС у Рівненській області Микола ПРОКОПЧУК.

Бомба, радіус дії якої становить 1 тис. 200 м, знаходиться за 150 м від вузлової залізничної станції Сарни, за 100 м від будівлі райдержадміністрації. Доступ до небезпечної знахідки саперів вкрай ускладнено.

Розглядаються варіанти вивезення небезпечної знахідки за межі населеного пункту, але й не виключається варіант підриву бомби на місці з попередньою евакуацією людей.