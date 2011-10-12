На сьогодні призначений суд щодо червоного прапора над Луганськом

06:43, 12 жовтня 2011
Суспільство
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Позов проти мера

Голова БФ «Підтримка українських ініціатив» Дмитро СНЄГИРЬОВ звернувся з відкритим листом до прокурора Луганської області та генерального прокурора України з вимогою притягнути до відповідальності за перевищення службових повноважень та порушення законодавства України міського голову Луганська Сергія КРАВЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БФ «Підтримка українських ініціатив».

Д.СНЄГИРЬОВ, зокрема, ставить у провину меру Луганська вивішування на адміністративній будівлі міськради в період з 16 червня 2011 р. до 22 червня 2011 р. копій прапора Перемоги поруч із Державним Прапором України, і вимагає притягнути його до відповідальності.

Крім того, Д.СНЄГИРЬОВ вимагає визнати незаконними дії Луганської міської ради з цього ж приводу.

Коментуючи УНІАН своє звернення до органів прокуратури, Д.СНЄГИРЬОВ підкреслив: “Виконуючи рішення Луганської обласної ради, яке носило антиконституційний, незаконний характер, мер м. Луганська фактично став заручником ситуації, коли партійні, ідеологічні інтереси окремої партії та їх виконання та втілення у життя стали для нього вищі за норми та положення діючих законів та Конституції України».

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня ц. р. в Луганському окружному адміністративному суді відбулося попереднє судове засідання з розгляду адміністративного позову Д.СНЄГИРЬОВА, котрий вимагає визнати незаконним вивішування копії прапора Перемоги на будівлі облради у період із 16 по 22 червня цього року.

Як зазначає Д.СНЄГИРЬОВ, у позові йдеться про те, що 16 червня 2011 року рішенням Конституційного Суду України використання копій прапора Перемоги визнане неконституційним. Згідно зі ст. 23 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", на будівлях, де працюють ради і їх виконавчі комітети, піднімається Державний прапор України, вказує позивач. Але, незважаючи на вищезгадані положення закону і прийняте Конституційним Судом України рішення, Луганська облрада розміщувала копії прапора Перемоги на адміністративній будівлі.

Перше судове засідання щодо позову призначене на 12 жовтня.

 

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