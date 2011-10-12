Начальника сумського земкадастру спіймали на хабарі

У Сумах за хабар затримано начальника регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Сумській області, встановлено, що впродовж кількох місяців цей посадовець вимагав у мешканця м. Суми 4 тис. 750 дол. за передачу тому, як власнику, державного акта на земельну ділянку, розташовану у Сумському районі.

Посадовець був затриманий співробітниками СБУ та прокуратури під час одержання частини хабара в сумі 3 тис. дол. у власному автомобілі.

Стосовно зловмисника прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 («одержання хабара, поєднане з його вимаганням») Кримінального кодексу України.

Покарання, передбачене законодавством за вчинення такого виду злочину, – позбавлення волі на строк від п‘яти до десяти років.