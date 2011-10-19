Затриманий зґвалтував школярку, щоб помститися її подрузі

У Херсонській області затримано 22-річного педофіла, який згвалтував 14-річну школярку.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, 13 жовтня до міліції звернулася мати дівчинки і повідомила про злочин.

Працівникам міліції потерпіла розповіла, що напередодні ввечері разом із подругою пішла через поле до сусіднього села, щоб зустрітися з друзями. У полі вони зустріли 22-річного знайомого подруги, з яким у останньої були напружені стосунки. Коли подруга побачила знайомого, то відразу ж втекла. Потерпіла втекти не встигла. Чоловік схопив школярку, подзвонив її подрузі й наказав повернутися. Та відмовилася, після чого зловмисник зґвалтував дівчинку і пояснив, що таким чином помстився її подрузі.

Затриманий зізнався у скоєнні злочину. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).