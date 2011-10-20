Київпастранс звинувачують у занепаді громадського транспорту

Саме КП «Київпастранс» відповідальний за занепад громадського транспорту в Києві. Таку думку в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» висловив голова Київської організації перевізників-роботодавців «Столиця» Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ.

«У 1991 році на маршрути міста Києва в загальному режимі (тоді маршрутного таксі ще не було) виходило 1240 автобусів, сьогодні – менше трьохсот. Працювало 850 тролейбусів, сьогодні – менше 300, 550 вагонів трамвайних, сьогодні – менше 300», – зазначив В.ЛИПЕЦЬКИЙ.

За словами представника перевізників, нішу, що утворилася зі скороченням регулярного громадського транспорту, зайняли близько 2500 маршрутних таксі.

«І третя частина маршруток міста Києва – це працює «Київпастранс», – зазначив В.ЛИПЕЦЬКИЙ. – Притому працює чим – більш як 300 автобусів великої місткості, які повинні працювати в звичайному режимі на автобусних маршрутах».

У свою чергу перший заступник начальника Головного управління транспорту та зв’язку КМДА Іван ШПИЛЬОВИЙ підтвердив наміристоличної влади з часом відмовитися від маршрутних таксі і розвивати регулярний громадський транспорт великої та надвеликої місткості.

«Немає жодної європейської країни, де працюють маршрутні таксомотори в центрі столиці. На сьогоднішній день ми надаємо пріоритет розвитку громадського транспорту великої і надвеликої місткості», – зазначив чиновник в ефірі «Київського форуму».

Він також запропонував приватним перевізникам не опиратися змінам, а «на тендерній основі отримати право на роботу на регулярних маршрутах, і працювати в тому режимі, в якому зараз працює «Київпастранс».

Однак, на запитання учасників «Київського форуму» про те, коли був проведений останній такий тендер, І.ШПИЛЬОВИЙ відповів, що «давно».

«Це пов’язано з тим, що на сьогодні проводиться робота з оптимізації маршрутної мережі та обстеження пасажиропотоків. В результаті якого буде прийнято відповідне рішення щодо доцільності наявності автобусів великої і надвеликої місткості або тих чи інших маршрутів», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, раніше голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ пообіцявупродовж наступних восьми місяців збільшити автобусний парк столиці на 70 % і наполовину оновити тролейбусний парк. Згідно з умовами контракту з ЄБРР, до кінця року КП «Київпастранс» отримає 33 нових автобуси і 20 тролейбусів європейського зразка.

Загалом, за словами О.ПОПОВА, місто до літа 2012 року закупить 185 автобусів і 202 тролейбуси.