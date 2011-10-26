Добкін: у Харкові, на відміну від Дубая, є зима

Наземним методом у Харкові може бути побудована одна з гілок міського метрополітену.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло ДОБКІН, підсумовуючи результати поїздки української делегації до Дубаї для вивчення досвіду будівництва наземного метро.

За словами М.ДОБКІНА, у ході візиту була досягнута домовленість з однією із компаній-проектувальників Дубайського метрополітену про те, щоб її фахівці ознайомилися із планом розвитку метро Харкова і зробили висновок, чи існує можливість будувати частину маршрутів не звичним, підземним способом, а пустити його над землею.

М.ДОБКІН повідомив, що сьогодні у Харкові можна розглядати будівництво наземним способом гілки метрополітену, яка з’єднає один із густонаселених районів південної частини міста з міжнародним аеропортом «Харків» - маршрут пролягатиме з району вулиці Одеської по проспекту Гагаріна до аеропорту.

«Якщо ми прийдемо до такого рішення як будівництво метро на поверхні, потрібно буде вирішити ряд питань: як вберегти контактний провід та шляхи від снігу, від обмерзання, як зробити метро безпечним для інших учасників дорожнього руху, як уникнути проблем з рухомим складом через різкий перепад температур», - сказав М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен був введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині Харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.