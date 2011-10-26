Нацбанк присвятив монети залізниці та розпаду СРСР (фото)
04:14, 26 жовтня 2011Суспільство
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До 150-річчя та 20-річчя, відповідно
Національний банк України (НБУ) з 28 жовтня вводить в обіг срібну монету 925 проби “150-річчя діяльності українських залізниць”.
Монета присвячена 150-річчю початку діяльності українських залізниць - із моменту прибуття з Перемишля до Львова пасажирського поїзда “Ярослав”.
Номінал монети - 20 гривень, маса - 62,2 грама, тираж - 4 тис. штук.
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Також, із 28 жовтня НБУ вводить в обіг пам`ятну монету «20 років СНД». Про це повідомляється на сайті НБУ.
Виготовлена монета з нейзильберу, її номінал - 2 гривні, тираж - 30 тис. штук.
Нацбанк зазначає, що монета «присвячена геополітичному об`єднанню держав пострадянського простору після розпаду СРСР».
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