В Україні відзначили 67-у річницю визволення від фашистів

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, у Парку Слави відбувся мітинг-реквієм за участю керівництва області, громадськості, обласного відділення Всеукраїнського об‘єднання ветеранів та обласної організації ветеранів Збройних сил України.

Духовенство Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, Української греко-католицької церкви відправило поминальну панахиду на військовому цвинтарі та біля Могили Невідомого солдата..

«Сьогоднішня подія не має жодного відношення до політики. Тому тут ми й не бачимо жодного партійного прапора. Тих, хто зібрався сьогодні біля цих могил, єднає пам`ять і віра. А ще – молитва. Тому й сьогодні по особливому звучать слова «Вічна слава героям!», викарбувані тут, на Пагорбі», – сказав на церемонії заступник голови облдержадміністрації Петро ГОЧ.

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У Севастополі проходять урочисті заходи до 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і 70-ї річниці початку героїчної оборони міста 1941-1942 років.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Нахімова представники керівництва міста, командування Військово-морських сил Збройних сил України, Чорноморського флоту Росії, підрозділи почесної варти і військові оркестри двох флотів, ветерани війни і ЗСУ, громадськість поклали вінки і квіти до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років, провели мітинг-реквієм.

29 і 30 жовтня заплановано провести реконструкцію бою «Героїчний дот № 11 (с. Дальне), мітинг біля пам’ятника загиблим воїнам 30-ї батареї (з покладанням квітів, роботою польової кухні) та реконструкцію епізоду оборони Севастополя 1941-1942 років «Бій-реквієм «Непереможені» (на території однієї із садиб Севастопольського товариства лісного мисливського господарства).

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У Рівному відбулись урочистості з нагоди 67-ї річниці визволення України від німецьких загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, традиційно городяни, серед яких були представники влади, громадських та ветеранських організацій, на військовому меморіалі кладовища «Дубенське» поклали квіти до могил загиблих воїнів та вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

Особливістю цьогорічного відзначення визволення України стало відкриття меморіальної дошки Герою Радянського Союзу Михайлу Синьку на будинку, де він мешкав. Генерал-майор Михайло Синько був останнім Героєм Радянського Союзу, який мешкав у Рівненській області.

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У Черкасах урочистою ходою, хвилиною мовчання, покладанням квітів до Пагорбу Слави та військовим салютом відзначили 67-му річницю визволення України від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ, керівники Черкаської облради та Черкаської міськради, представники політичних партій та громадськості.

Під час своєї промови С.ТУЛУБ зазначив, що збереження пам’яті воїнів-визволителів – головне завдання сучасного покоління, а забезпечення ветеранам гідних умов життя – пріоритет діючої влади.

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У Харкові покладанням квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку відзначили 67-річчя визволення України від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії покладання квітів взяли участь заступник голови облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, перший заступник міського голови Харкова Олександр КРИВЦОВ, заступник голови облради Людмила ДАВИДОВА, представники громадських організацій, ветерани і духовенство.

Учасники церемонії вшанували пам’ять воїнів-визволителів і всіх полеглих у Великій Вітчизняній війні хвилиною мовчання. Військовий оркестр урочисто виконав Державний гімн. На знак пам’яті дано рушничний салют. 67-й річниці визволення України було присвячено урочисте проходження колон курсантів різних родів військ.

На завершення заходу представники духовенства відслужили панахиду за тими, хто боровся за свободу своєї батьківщини і віддав за неї життя.

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У Луганську з нагоди 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників вшанували пам’ять героїв Великої Вітчизняної війни покладанням квітів до військових меморіалів.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь керівництво області та міста, військовий комісар Луганської області, керівники силових структур області, представники ветеранських та громадських організацій.

Коментуючи журналістам значущість цього дня для сучасних поколінь, голова обласної ради Валерій ГОЛЕНКО відзначив, що на Луганщині діє ряд програм з надання адресної матеріальної допомоги ветеранам, і до цієї роботи залучаються не лише бюджетні, а й позабюджетні кошти. Зокрема, діє благодійний фонд «Благовіст», що реалізує Програму підтримки ветеранів Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці.

«Обласна влада допомагає ветеранам із зубопротезуванням, забезпечує слуховими апаратами тощо. Наш госпіталь ветеранів ми завжди намагаємося профінансувати понад потреби, щоб ті, хто проходить там лікування, відчували себе, як у санаторії, а не у лікарні», – сказав В.ГОЛЕНКО.

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В Івано-Франківську відбулися заходи з нагоди 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН керівники облдержадміністрації, обласної та міської рад, військовослужбовці і громадськість міста урочисто пройшли вулицями міста до Меморіального цвинтаря, де поховані радянські солдати – визволителі Івано-Франківська. Учасники заходу поклали вінки і квіти до пам’ятника Скорботної Матері-Батьківщини. Священники православних конфесій відслужили поминальну панахиду за загиблими.

У боях за визволення Станіславської (Івано-Франківської) області загинуло понад 18 тисяч радянських воїнів.

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На Житомирщині відзначили 67-му річницю визволення України від німецьких загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди свята сьогодні у Житомирі біля Монументу Слави радянським воїнам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, відбулась церемонія покладання квітів за участю керівників обласної та міської влади, ветеранів війни, молоді, військовослужбовців та представників громадськості.

Аналогічні заходи відбулися сьогодні в усіх районах та містах області.

Як повідомив журналістам перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ОЛЕЩЕНКО, з нагоди річниці визволення України від німецьких загарбників 13 сімей ветеранів війни - інвалідів першої групи нещодавно отримали нові квартири.

Крім того, 26 жовтня у селі Висока Піч Житомирського району відбулось відкриття відреставрованого пам’ятника воїнам-визволителям. Квіти до відреставрованого пам’ятника поклали керівники обласної та районної влади, представники молодіжної громадської організації Київського клубу «Червона зірка», керівники району, виконавчого комітету селищної ради, мешканці села.

З нагоди річниці визволення України цей пам’ятник воїнам-визволителям відреставрували активісти молодіжної громадської організації Київського клубу „Червона зірка”.

За ініціативи активістів клубу „Червона зірка” в Україні відновлено чимало пам’ятників загиблим радянським воїнам, зокрема, за останні два роки відкрито близько 10 музейних експозицій, серед них – музей Військово-морського флоту України у Севастополі.

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У Чернігові з нагоди 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників пройшли урочисті заходи.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, керівництво області та міста, ветерани, представники громадськості і політичних партій поклали вінки і квіти до могил загиблих воїнів. Зокрема, покладання квітів відбулося у сквері імені Попудренка та на Меморіалі Слави на Болдиній горі.

Крім того, відбувся другий фестиваль-конкурс патріотичної пісні "Поклик серця", у якому беруть участь виконавці авторської пісні та вокально-інструментальні гурти. Метою фестивалю є популяризація творів громадського і національно-партіотичного звучання, пісень, які оспівують подвиги українського народу, сприяють вихованню патріотичної свідомості, любові до рідного краю, його історичного минулого.