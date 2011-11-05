Україна заплатить за російський газ рублями

Україна почне використовувати рубль при оплаті за російський газ із грудня за листопадові поставки газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи реально почати оплату за газ у рублях із грудня, М.АЗАРОВ сказав: «реально, так».

При цьому він зазначив, що у листопаді платіж за газ, одержаний у жовтні, буде здійснений у доларах.

Нагадаємо, 2 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО сказав, що розрахунки за газ в рублях можуть розпочатися вже з листопада.

Тоді ж голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ заявив, що Україна планує перейти на рублі при розрахунках за газ з Росією в листопаді-грудні. При цьому він не виключив, що спроба перейти на оплату в рублях може відбутися і при розрахунку за газ, одержаний у жовтні, який необхідно провести до 6 листопада.

Довідка УНІАН. У вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях у торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.