Україна заплатить за російський газ рублями
"Реально, так"
Україна почне використовувати рубль при оплаті за російський газ із грудня за листопадові поставки газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи реально почати оплату за газ у рублях із грудня, М.АЗАРОВ сказав: «реально, так».
При цьому він зазначив, що у листопаді платіж за газ, одержаний у жовтні, буде здійснений у доларах.
Нагадаємо, 2 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО сказав, що розрахунки за газ в рублях можуть розпочатися вже з листопада.
Тоді ж голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ заявив, що Україна планує перейти на рублі при розрахунках за газ з Росією в листопаді-грудні. При цьому він не виключив, що спроба перейти на оплату в рублях може відбутися і при розрахунку за газ, одержаний у жовтні, який необхідно провести до 6 листопада.
Довідка УНІАН. У вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі.
В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях у торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.
26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.