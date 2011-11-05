Таємниця страхування більше не заважає боротися з тероризмом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення зміни до статті 40 Закону "Про страхування".

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 18 жовтня ухвалила Закон „Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про страхування". Ним передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком також і центральному органові виконавчої влади з питань фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 40 Закону України "Про страхування", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком у таких випадках: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмові вимоги суду або за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції Державної податкової адміністрації України на їх письмову вимогу стосовно операцій страхування конкретної юридичної або фізичної особи за конкретним договором страхування у разі порушення кримінальної справи щодо даної фізичної або юридичної особи.