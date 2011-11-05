Міліція шукає, хто "замінував" Одеський СІЗО

Міліція розшукує аноніма, який вчора вранці повідомив про замінування Одеського СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, 4 листопада о 6.45 до чергової частини Малиновського райвідділу ГУ МВС України в Одеській області надійшло повідомлення про те, що невідомий зателефонував за телефоном «102» та повідомив про замінування Одеського слідчого ізолятора.

Для попередження можливої надзвичайної події було оголошено загальний збір персоналу Управління Державної пенітенціарної служби в Одеській області та Одеського СІЗО.

О 7.00 до СІЗО прибула вибухово-технічна группа. У ході перевірки вибухових пристроїв не було виявлено.

Персоналом Управління Державної пенітенціарної служби в Одеській області та СІЗО у взаємодії з органами внутрішніх справ вживаються заходи із встановлення особи, яка повідомила про замінування.