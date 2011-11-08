Помер композитор Георгій Мовсесян
23:13, 08 листопада 2011Суспільство
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На 67-му році життя
КомпозиторГеоргійМовсесянраптово померсьогоднівМосквіна 67-му роціжиття, повідомиливСпілці композиторівРосії.
Г.Мовсесян- радянськийі російськийкомпозитор, випускникмузичногоучилищаіменіГнесіних,заслуженийдіячмистецтв інароднийартистРосії.НародивсявХаркові1945 р.
Г.МовсесянписавмузикунасловаРобертаРождественського,МихайлаТанічата інших відомихпоетів-піснярів.
Відомий якавторпісень "Мої роки- моєбагатство"та "Проводилюбові" у виконанніВахтангаКікабідзе, "Береза" у виконанніГанниГерманта багатьохінших.
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